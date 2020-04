Uma das cenas da nova temporada do reality show 'Keeping Up the Kardashians' que mais deu que falar foi a referente à grande discussão entre Kim e Kourtney kardashian, a qual acabou mesmo em agressões físicas.

Estando a assistir a tudo, Khloé foi tentando acalmar os ânimos fazendo de tudo para que as irmãs não discutissem daquela maneira.

Recordando esse momento, Khloé fez uma curiosa publicação na sua conta de Twitter quanto ao assunto.

"Eu arrasava o coro da Kourtney, nem gozem. Tenho 1,77m e ela 1,55m", afirmou.

Recorde-se que a discussão aconteceu depois de Kourtney informar que iria deixar de fazer parte do programa.

