Já estreou na Amazon a nova série 'Regular Heroes', que destaca o contributo de vários profissionais durante a pandemia da Covid-19. Um trabalho que conta com a participação especial de Kevin Hart e Nick Jonas.

De acordo com a imprensa internacional, a série - com oito episódios -, além de mostrar o trabalho de várias pessoas nesta fase, oferece ainda ajuda para que os mesmos possam continuar a trabalhar para ajudar as suas comunidades.

'Regular Heroes' estreou no Amazon Prime Video no dia 8 de maio e o primeiro episódio contou com a participação de Alicia Keys.

O episódio com Kevin Hart chega já esta sexta-feira:

