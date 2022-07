Kevin Hart surpreendeu o "famoso sem-abrigo" Julio quando lhe deu 500 dólares (cerca de 490 euros).

Aconteceu quando o comediante estava a caminho do Sapphire 39, como relata o Page Six, depois do espetáculo no Barclays Center.

Julio ganha dinheiro com o seu próprio espetáculo de stand-up ao ar livre, e foi num desses momentos que foi surpreendido por Kevin Hart.

"Ele estava a contar piadas enquanto o Kevin caminhava", contou uma fonte, acrescentando que o humorista gostou tanto do trabalho de Julio que lhe entregou um "maço de notas".

Kevin Hart estava na companhia da mulher, Eniko, e ambos estava "de bom humor, a tirar fotografias e a conversar com toda a gente".

