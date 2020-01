Depois de terem começado a circular os rumores da alegada reaproximação, uma fonte confirma a informação: Kendall Jenner e Ben Simmons deram uma nova oportunidade ao amor.

"A Kendall sempre gostou do Ben. Eles namoram e parecem felizes por enquanto. Ambos tiveram muito tempo para se conhecerem", disse a fonte à revista People.

No entanto, os amigos não têm grandes esperanças de que a relação vá durar para sempre. "Assim que eles ficam muito ocupados com as suas carreiras, a relação fracassa. Mas, por enquanto, está tudo ótimo", acrescentou.

