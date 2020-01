Kendall Jenner e Ben Simmons deram mais asas aos rumores da alegada reconciliação do casal depois de terem sido vistos juntos, na cidade de Nova Iorque, como adianta a revista People.

A modelo e o jogador de basquetebol foram 'apanhados' num almoço discreto, no domingo, e ambos estavam com um look descontraído.

Segundo a revista, Jenner, de 24 anos, e Simmons, de 23, foram notícia na imprensa pela primeira vez no verão de 2018 e namoraram durante cerca de um ano. A modelo - que sempre se manteve reservada no que diz respeito à vida pessoal - chegou a confirmar a relação no programa de Ellen DeGeneres, em fevereiro do ano passado.

Em maio, uma fonte disse à People que a relação tinha chegado ao fim, mas em dezembro começaram a surgir relatos de uma possível reconciliação, depois de Kendall ter sido 'apanhada' a apoiar o 'ex' num jogo. Além disso, passaram a Passagem de Ano juntos, como foi destacado pelo TMZ na altura.

