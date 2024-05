Kelly Rowland não foi a única artista a ter problemas na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes. Após a cantora ter sido apanhada a discutir com uma mulher da equipa de segurança do evento, o mesmo voltou a acontecer com outras caras conhecidas.

Massiel Taveras, por exemplo, foi filmada a discutir com a pessoa da equipa de segurança que a acompanhou nas escadas, tendo também mostrado o seu desagrado com outros membros que não deixaram a sua (enorme) cauda estendida.

Veja as imagens na publicação abaixo:

Mas não ficou por aqui. A artista K-pop YoonA foi outra das caras conhecidas a ter problemas com a mulher da equipa de segurança do Festival de Cinema de Cannes, tendo sido, no seu caso, um desentendimento mais 'ligeiro'.

