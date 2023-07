Kelly Bailey partilhou esta quinta-feira, 6 de julho, com os seguidores do Instagram aquela que é uma das suas fotografias prediletas de todas as que foi captando ao longo da gravidez.

"Das minhas preferidas tirada pelo meu talentoso amigo Frederico Martins", disse na legenda da imagem.

A fotografia em questão foi captada dentro de um carro antigo, com um look ao estilo Faroeste e mostra como está grande a sua barriguinha.

Kelly Bailey encontra-se na reta final da gravidez do seu primeiro filho, fruto da relação com Lourenço Ortigão.