Os últimos tempos têm sido repletos de amor para Kelly Bailey. A atriz, de 25 anos, foi mãe pela primeira no dia 9 de julho, após o nascimento de Vicente Blue, fruto do seu relacionamento com Lourenço Ortigão.

Esta segunda-feira, 14 de agosto, a artista não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um novo retrato no qual aparece com o menino ao colo (poderá vê-lo na galeria).

Também este mês, Kelly fez uma publicação do género na qual Ortigão aparece a embalar o menino. (Leia também: Kelly Bailey partilha vídeo de Lourenço Ortigão com filho ao colo)

Ainda a propósito do 34.º aniversário de Lourenço, celebrado a 9 de agosto, a atriz deixou a seguinte mensagem dedicada ao companheiro: "A celebrar a vida que é ainda mais bonita partilhada contigo, meu amor! Cada dia que passa sinto ainda mais orgulho e admiração pela pessoa que és. Que continuemos a crescer juntos, a partilhar amor e a curtir a vida! Hoje faz também um mês que vi o teu sorriso mais bonito… O melhor começou agora. Parabéns".

