Keke Palmer, de 30 anos, viveu algumas dificuldades na infância, uma altura em que começou a participar em filmes mas não soube lidar com a fama que isso lhe trouxe.

A atriz, que se estreou em 'Barbershop 2: Back in Business', em 2004', aos 11 anos, admite que não soube lidar com as pressões da fama durante a sua juventude.

"Ninguém conseguia identificar-se comigo. Nem os meus irmãos, nem mesmo os meus pais. Sempre que uma dinâmica [familiar] muda dessa forma, ela pode tornar-se altamente tóxica, porque ninguém sabe como lidar com o trauma de ser uma celebridade ou de ter um filho famoso", afirmou, no seu podcast 'Baby, This Is Keke Palmer'.

