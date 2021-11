Keira Knightley está infetada com a Covid-19. A atriz, de 36 anos, confessou em declarações recentes à revista Stella, do The Telegraph, que toda a família contraiu o vírus.

"Tenho Covid-19 e estou a sentir-me muito mal", admite Keira, que se encontra em isolamento com o marido e as duas filhas.

As meninas, Edie, de seis anos, e Delilah, de dois, estão a recuperar mais facilmente que a mãe e o seu estado de saúde não apresenta sinais de preocupação. Já o marido da celebridade, James Righton, de 38 anos, é completamente assintomático.

Leia Também: Cantora Teyana Taylor cancela concerto e é hospitalizada de urgência