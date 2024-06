Katy Perry esteve na Paris Fashion Week esta terça-feira, dia 25 de junho, e deu nas vistas com um vestido Balenciaga que tinha uma (enorme) cauda com partes da letra da sua nova música.

Como relata a People, a artista vai regressar à música no dia 11 de julho com 'Woman's World', o primeiro single do sexto álbum, que ainda não foi anunciado. E decidiu promover a nova música no evento de moda na cidade francesa.

Veja na galeria a chegada da cantora ao The Ritz Paris.

