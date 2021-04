Katy Perry falou abertamente sobre a sua "família moderna", neste caso, sobre o relacionamento que mantém com a ex-mulher do atual companheiro, Miranda Kerr. A cantora de 36 anos juntou-se à modelo, de 37, para falar da maternidade e de que forma esta experiência impactou as suas vidas.

"Na nossa família moderna ela é provavelmente a mais consciente em termos de saúde", disse Katy referindo-se a Miranda.

"Uma das coisas positivas de estar perto da Miranda é a possibilidade de experimentar todos os produtos dela, especialmente quando o filho vem aqui para casa com eles na mala", revelou.

Note-se que ambas as celebridades sempre se revelaram bastante próximas, não existindo, portanto, qualquer tipo de mau estar entre as duas.

Atualmente, Miranda Kerr está casada com Evan Spiegel com quem tem dois filhos em comum - Hart, de três anos e Myles, de 18 meses. A manequim é ainda mãe de Flynn de 10 anos, fruto do anterior relacionamento com Orlando Bloom (2010 - 2013).

Por seu turno, Katy Perry é mãe de Daisy, que nasceu da relação com o ator há sete meses.

