Katie Price está novamente solteira. A modelo terminou o noivado com Carl Woods.

"A Katie andava a dizer às pessoas, 'estou solteira, acabei com ele'", revela uma fonte próxima da modelo em declarações ao The Sun on Sunday.

A relação parece não ter terminado de forma cordial, Katie está irredutível e rejeita qualquer possibilidade de reconciliação.

O casal, que começou a namorar há apenas um ano, terá passado as últimas semanas em acesas discussões. Terão sido os desacordos a ditar o fim da relação.

