Katie Holmes falou do relacionamento próximo que mantém com a filha, Suri Cruise, de 16 anos, fruto do anterior casamento com Tom Cruise.

Apesar de já ter comparecido com a jovem em diversos eventos públicos, a verdade é que, por outro lado, Kate procura proteger a privacidade da filha.

E foi precisamente deste relacionamento que a artista falou em declarações à revista Glamour.

"O que tem sido realmente importante para a minha filha, porque ela tornou-se uma figura pública ainda muito nova, era protegê-la. Sou muito grata por ser mãe, por ser a mãe dela. Ela é uma pessoa incrível", completa.