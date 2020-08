Valentina, a terceira filha de Katia Aveiro, completa esta quinta-feira, dia 27 de agosto, o seu primeiro ano de vida. Data especial, que a irmã de Cristiano Ronaldo assinalou com uma pequena festa preparada com muito amor.

"Meu mundinho cor-de-rosa feito com o meu coração e com todo o meu amor", escreveu Katia ao partilhar com os seus seguidores um vídeo onde mostra os detalhes da decoração que ela mesma preparou para celebrar o aniversário da sua bebé.

Recorde-se que Valentina é fruto da atual relação de Katia Aveiro com um empresário brasileiro. A irmã de CR7 é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, ambos resultado do seu primeiro casamento.

