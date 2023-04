Katia Aveiro - que atualmente vive no Brasil - viajou para Portugal com a filha Valentina e reuniu-se com os filhos mais velhos, Dinis e Rodrigo.

Nas stories da sua página de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo mostrou o reencontro dos três filhos, com destaque para o momento em que a pequena Valentina viu o irmão Dinis.

"O Dinis estava a passar uma temporada em Portugal. E a saudade já era demais", escreveu a mamã ao mostra a pequena Valentina a ir ao encontro do irmão.

"As três luzes da minha vida", disse ainda Katia num vídeo em que aparece na companhia dos três filhos. Veja as imagens do vídeo na galeria.

Leia Também: "Não pode beber muita cerveja", diz filha a Katia Aveiro

Leia Também: Depois do cruzeiro com Tony Carreira, Dolores Aveiro passeia por Setúbal