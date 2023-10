Katia Aveiro soprou as velas esta quinta-feira, 5 de outubro, dia em que completou 46 anos de vida. A irmã de Cristiano Ronaldo aproveitou a ocasião para refletir sobre a importância da família, quer aquela em que nasceu, quer aquela que "escolheu".

"Tem a família de sangue, a que Deus escolheu para nós. E tem a que nós mesmos escolhemos… As duas no meu caso são válidas", começa por notar.

"Só tenho que dar graças a Deus por mais um ano de vida com saúde e sabedoria. E agradecer a cada um dos que não se esqueceram de mim, os meus irmãos todos sem exceção, à mãe, primos, tios e tias, amigos e os de sempre e de todas as horas. Tantas vezes longe dos olhos, mas perto do coração. Obrigada por tudo, obrigada por tanto", sublinha. "E no fim só o amor importa", completa.

A partilha não passou despercebida a Georgina Rodríguez, que comentou a publicação com recurso a um emoji de coração, conforme poderá ver na imagem de seguida.



© Instagram - Katia Aveiro

