Katia Aveiro viveu esta terça-feira, dia 8, um dia particularmente emotivo. A filha mais nova da empresária, a pequena Valentina, de dois anos, teve o seu primeiro dia de creche.

"Primeiro dia da escolinha da Valentina, e a mãe está como?!", declara a irmã de CR7, completando a mensagem com um emoji de lágrimas nos olhos e outro a sorrir.

Katia, que vive atualmente no Brasil, juntou ainda às suas palavras as fotografias que registaram o primeiro dia de escola de Valentina. Veja as imagens na galeria.

Valentina, recorde-se, tem ainda dois irmãos. Rodrigo e Dinis, ambos fruto do anterior casamento de Katia Aveiro.

