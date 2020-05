Katia Aveiro usou a sua conta de Instagram para desabafar com os seus seguidores acerca da maternidade e dos desafios que este papel traz à sua vida. Mãe de três filhos: Rodrigo, Dinis e a bebé Valentina, a empresária, que atualmente vive no Brasil com os dois mais novos, desabafou acerca do assunto.

"Às vezes fico cansada de biberões, de fraldas, de banhos, de mãeeeeeeee oooooo mãeeeeeeeeee vem aquiiiiiiii maeeeeeeeeeee já vensssssss, de trabalhos de escola online, de mãe já fiz (mas não fez), mãe já comi tudo (mas não comeu), mãe posso beber refrigerante hoje? Mãe posso ficar até mais tarde a jogar na PlayStation?", desabafa.

"Ser mãe é cansativo, é! Mas não cansa ser a mãe deles! Entenderam?Reclamo! Mas não vivo sem eles. Alguém mais se identifica?", completou.

Leia Também: Katia Aveiro sobre aulas em casa: "Fico de cabelos em pé"

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.