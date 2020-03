Foi há quase duas semanas que Dolores Aveiro foi de urgência para o hospital depois de ter sofrido uma AVC. A mãe de Cristiano Ronaldo continua internada na unidade de saúde e tem sido a filha Katia a dar novidades sobre o seu estado de saúde.

Ainda este domingo, a irmã de CR7 voltou a recorrer à sua página do Instagram para atualizar os fãs preocupados com a mãe e a deixá-los descansados, afirmando que Dolores "está a recuperar".

"Estas mãos já me pegaram ao colo, a mim e a mais três irmãos. Estas mãos já trabalharam horas a fio para que não nos falta-se nada. Estas mãos já nos seguraram para nós não cairmos. Estas mãos já ampararam tantas dores e incertezas. Estas mãos sãos as mãos de uma guerreira de uma campeã, são mãos de vitória com história. Ela é a minha querida mãe, a nossa mãe. Mãos agora mais vividas mais sofridas, mas com uma força do tamanho do mundo", começou por escrever.

"Orgulho-me de ser tua filha, orgulho-me do que ultrapassas-te, mãe. As minhas mãos irão cuidar de ti e amparar toda a tua longa vida. A quem pergunta todos os dias pela mãe, ela está a recuperar e está quase no ponto. Obrigada e a mãe manda beijos a todos", rematou.

