Katharine McPhee e o marido, David Foster, desfrutaram de um momento a dois e foram 'apanhados' durante uma agradável saída à noite em Los Angeles.

Para a ocasião, Katharine McPhee optou por umas calças de ganga, top preto, ténis brancos e casaco da mesma cor. Por sua vez, David Foster estava a usar jeans preto, camisa branca por baixo de uma camisola preta, casaco preto e ténis da mesma cor.

Como recorda o Page Six, Katharine McPhee explicou em novembro do ano passado que o casal prefere desfrutar de noutes discretas, como um jantar ou ir ver um filme, do que que planos mais "extravagantes".

Ainda assim, apesar de discretos, não escaparam às lentes dos paparazzi e as imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais.

De recordar que o casal tem um filho em comum, o bebé Rennie, de um ano. O ator é ainda pai de Allison, de 52 anos, Amy, de 49, Sara, de 41, Erin, de 40, Jordan, de 36, fruto de relações anteriores.

