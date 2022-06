Foram partilhadas nas redes sociais algumas fotografias da visita de Kate Middleton à Armed Forces Training Academy, onde a duquesa se vestiu a rigor com o equipamento militar.

As imagens foram destacadas nas páginas oficiais dos duques de Cambridge em homenagem ao Dia das Forças Armadas do Reino Unido.

Na legenda das fotografias, Kate e o príncipe William prestaram um tributo a "todos os homens e mulheres, do passado e do presente, que serviram e servem as forças armadas". "Obrigado por todo o vosso sacrifício e das vossas famílias para nos manterem em segurança", pode ainda ler-se na mesma publicação.

Veja as imagens na partilha abaixo:

