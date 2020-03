Kate Middleton continua de visita à Irlanda, na companhia do marido, o príncipe William, e a verdade é que o casal tem encantado todos aqueles com quem tem contactado. Sempre sorridente, a duquesa de Cambridge vai brilhando com as indumentárias que tem exibido.

E quem disse que para isto foi preciso comprar roupa nova?

Uma página que acompanha a vida dos membros da realeza evidenciou um casaco que Kate usou, sendo que a primeira vez que foi vista com o mesmo foi em 2008, ou seja, há 12 anos.

Reparando nas fotografias de seguida, é possível dizer que continua a assentar na perfeição!

