Kate Middleton brilhou com um visual forte e elegante nas celebrações da Páscoa, este domingo, 9 de abril, na Capela de São Jorge, Windsor.

Para a ocasião, a princesa de Gales apostou num vestido/casaco azulão de uma das suas criadoras favoritas, Catherine Walker.

O chapéu, que combinava perfeitamente com o look, era de Lock & Co. A clutch seguia os mesmo tons. Já os sapatos eram nude, alongando assim a silhueta da mulher do príncipe William.

Entre todos os pormenores, sem dúvida que o que mais se destacou foram as unhas de Kate. Em vez de usar o habitual tom nude, ou clarinho, a princesa inovou ao surgir com um vermelho, não passando assim despercebida e quebrando o protocolo.

Veja as imagens do visual na galeria.

