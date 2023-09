Kate Middleton e William descobriram uma nova atividade que podem fazer com os filhos no exterior.

Os príncipes de Gales, ambos com 41 anos, visitaram a Madley Primary School esta quinta-feira, 14 de setembro, tendo ficado a conhecer os programas que são disponibilizados aos alunos.

Quando estavam na zona do acampamento, as crianças começaram a chegar perto da fogueira pedaços de maçã cobertos com açúcar e canela.

"É como um marshmallow saudável", comentou Kate, conforme destaca a revista Hello!. "Sabe sempre muito melhor quando são cozinhados no fogo. Já vi mil marshmallows, mas nunca tinha visto maçãs", comentou.

"Vou tentar isto com os meus filhos", disse ainda Kate, entusiasmada.

Note-se que o príncipe George tem 10 anos, a princesa Charlotte oito e o príncipe Louis cinco.

