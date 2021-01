Kate Middleton faz hoje 39 anos. Tinha 19 quando, em 2001, há precisamente 20 anos, conheceu aquele que viria a ser seu marido, o príncipe William de Inglaterra, na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde se formou em história de arte. Nascida a 9 de janeiro de 1982, no Royal Berkshire Hospital, em Reading, no Berkshire, é a filha mais velha de um casal de empresários que enriqueceu com a venda de artigos para festas infantis, o que lhe permitiu frequentar estabelecimentos de ensino prestigiados.

Antes da notícia do casamento com o neto ter sido tornada pública, em 2010, a avó do atual duque de Cambridge, a rainha Isabel II, temeu que o matrimónio com o neto lhe viesse a prejudicar a carreira e a imagem. A revelação é feita pela biógrafa real Kate Nicholl no livro "The making of a royal romance", noticiou ontém a imprensa britânica. "Em privado, assumia grandes preocupações. Defendia que a Kate tinha de ter um emprego e uma identidade própria antes do anúncio ser feito", desvenda a escritora.

Kate Middleton começou a namorar com o herdeiro da coroa britânica, o segundo na linha da sucessão, em 2002, altura em que partilharam casa com outros colegas da universidade. Em 2004, afastaram-se e, em 2007, terminaram definitivamente a relação. Pouco depois, reatavam. Em 2010, numa viagem ao Quénia, o príncipe William pede-a em casamento. A cerimónia é agendada para o ano seguinte. Mãe de três filhos, a duquesa divide os dias entre as atividades filantrópicas e as funções de representação.