A morte da rainha Isabel II levou a que o príncipe William e o príncipe Harry colocassem as suas diferenças de lado.

No passado dia 10 de setembro, os irmãos apareceram juntos pela primeira vez em público desde 2021, conforme evidencia a imprensa internacional.

Juntamente com as companheiras, William e Harry caminharam pelo exterior do Castelo de Windsor para ver as homenagens à rainha.

Conforme noticiado pelo Telegraph, Kate fez um comentário sobre o reencontro do cunhado e do marido.

“Em momentos como este temos de nos unir”, afirmou.

Recorde-se que Harry e William terão tido uma série de divergências desde o afastamento dos duques de Sussex da família real britânica em 2020.

