Kate Middleton fez um discurso no Museu Design em Londres esta quarta-feira, dia 15 de novembro, como parte do Simpósio Nacional da sua campanha Shaping Us, uma iniciativa que tem como foco a saúde mental dos mais novos nos primeiros anos de vida.

A ocasião exigia que a princesa usasse um look apropriado e Kate não desiludiu: Com um grande sorriso nos lábios, a princesa de Gales exibiu um fato de calças e casaco roxo, duas peças de Emilia Wickstead, que já usou em 2021 durante uma visita a Derry, na Irlanda do Norte, com o príncipe William.

Dos acessórios escolhidos, há um que se destaca pela sua história: Os brincos de safira e diamantes, que pertenceram à princesa Diana. Kate usou-os pela primeira vez na celebração do Trooping the Color em 2022.

