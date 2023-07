Kate Middleton não passou despercebida com o visual que escolheu usar num compromisso no Guards Polo Club, em Windsor, Inglaterra. A mulher do príncipe William deslumbrou com um vestido azul clarinho e com padrão branco em gravuras, da Beulah.

De acordo com o Page Six, a peça custa cerca de 640 euros e já tinha sido usada antes pela filha de Donald Trump, Ivanka.

Foi num evento durante a campanha do pai (o ex-presidente dos EUA) em 2020 que Ivanka Trump usou o referido look. Um pormenor que rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional.

