A britânica Clara Amfo privou com Kate Middleton e o príncipe William em 2019 e deu agora a conhecer uma curiosidade sobre o casal que ficou a saber ao conhecê-lo pessoalmente.

Clara revela que a perda de cabelo do filho de Carlos e Diana é um tópico que gera gargalhadas entre ambos, uma vez que Kate brinca bastante com a situação.

"Não perde a oportunidade de brincar com a situação do William. E ele aceita! Há sempre muitas brincadeiras entre os dois por causa deste tema", afirmou à revista Hello.

