Kasha, como é popularmente conhecido Francisco Pereira, foi o primeiro concorrente do 'Big Brother Famosos' a partilhar a sua curva da vida e o momento tornou-se o mais emotivo da gala deste domingo, 9 de janeiro.

O músico dos D.A.M.A. falou pela primeira vez da separação de Bárbara Bandeira começando por lembrar o início do namoro, quando a jovem artista ainda era menor de idade.

"É as borboletas, é a intensidade, é a poesia. Sempre tivemos para nós que nunca iríamos namorar. 'Tu tens 17 anos, eu tenho quase 30...' Depois soube-se e foi um regabofe, a mãe dela, saíram coisas nas revistas. Éramos malucos da cabeça, mas sonhadores, com um amor forte o suficiente para acreditar que iríamos ser um casal até ao fim das nossas vidas. E nós ousámos mesmo isso", disse.

"De repente não fazia mais sentido continuarmos juntos e aí é quando se dá para mim aquele que é o derradeiro ato de amor que é deixar ir", rematou.

Falando do último momento que marca a sua curva da vida, Kasha lembrou com particular emoção o acidente que tirou a vida a Sara Carreira. "Foi a 5 de dezembro [de 2020] quando a Sara e o Ivo [Lucas] tiveram o desastre".

"Quando penso nela, penso em vida", rematou, em lágrimas.

