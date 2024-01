Kanye West quer ficar com os direitos de autor de uma frase que enviou à mulher, Bianca Censori, e pretende usar a mesma como slogan de uma linha de produtos e serviços a lançar no futuro - como hidratantes, bonecos de peluche e "clonagem biológica".

O rapper entrou com nove pedidos de marca registada separados, no dia 11 de janeiro, para a frase: "Sinto a tua falta quando acordo antes de ti".

Estas foram as mesmas palavras que usou para legendar a fotografia de Bianca Censori, que publicou no Instagram quando a companheira completou 29 anos, a 5 de janeiro.

De acordo com o Daily Mail, o advogado de Kanye West, Gregory K. Nelson, confirmou a informação e revelou que os pedidos foram apresentados em nome da Ox Paha, Inc. - empresa já usada pelo artista para registar as suas recentes marcas.

