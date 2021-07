Kanye West, de 44 anos, voltou a dar uso ao Instagram antes do lançamento do novo álbum, 'Donda', na sexta-feira.

A primeira partilha do rapper na rede social foi uma série de fotografias em que aparece com colares com os nomes dos quatro filhos que tem em comum com Kim Kardashian - North, Saint, Chicago e Psalm.

De acordo com o Page Six, o artista combinou as joias com umas calças de couro da Saint Laurent (2.690 dólares - 2.280 euros), um casaco Bottega Veneta (1.750 dólares - 1.480 euros), óculos de sol Rick Owens (710 dólares - 600 euros), botas Bottega Veneta (1.150 dólares - quase 1.000 euros) e meias Nike.

