Kanye West gerou espanto nas redes sociais com uma publicação realizada esta quarta-feira, 9 de fevereiro, e na qual revela saudades da ex-mulher, Kim Kardashian.

O rapper publicou uma montagem com fotos da empresária com os filhos do ex-casal - North, Saint, Chicago e Psalm - e na legenda escreveu: "Deus, por favor traz a minha família de volta".

O rapper e a empresária, recorde-se, separaram-se há um ano e ambos se encontram em novas relações. Kim Kardashian namora com o comediante Pete Davidson e Kanye West está numa relação aberta com a atriz Julia Fox.

Publicação de Kanye West© Instagram

