Os fãs de Kanye West não terão que ter um certificado em como estão vacinados ou um teste negativo da Covid-19 para irem ao seu concerto em Chicago, esta quinta-feira, 26 de agosto, no entanto, terão a oportunidade de serem imunizados no local.

Um representante da Soldier Field, o estádio de futebol onde decorrerá o evento, disse ao TMZ que serão disponibilizadas cerca de 1500 doses da Johnson & Johnson e da Pfizer.

Esta não é a primeira vez que o rapper leva a cabo uma iniciativa do género. No início de agosto, o mesmo aconteceu no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. No entanto, apenas quatro dos 40 mil espectadores é que decidiram vacinar-se no local, segundo a Billboard.

Leia Também: Kanye West quer mudar de nome e já tratou da papelada para o fazer