Kanye West disse a Kim Kardashian que “se vai afastar para receber ajuda”, concordando em parar com os ataques à ex-mulher e ao seu namorado, Pete Davidson, revelou uma fonte ao Entertainment Tonight.

“Para o bem dos filhos, o Kanye disse à Kim que não vai fazer mais aparições públicas ou comunicados polémicos nas redes sociais e que ir-se-á afastar para algum lado de maneira a melhorar”, revela.

Não se sabe se com isto o músico vai pedir ajuda a uma clínica ou se optará por um outro método.

Por seu turno, um representante do rapper informou: “Neste momento, o Ye está comprometido com uma relação saudável com Kim por causa dos filhos e em educar as suas crianças maravilhosas”.

Recorde-se que nos últimos tempos os ataques de Kanye a Kim e a Pete repetiram-se. O caso ganhou tais contornos que o artista chegou a ser suspenso do Instagram por 24 horas.

Leia Também: Kanye West oferece à namorada mala de 247 mil euros