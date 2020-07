Os protestos do movimento Black Live Matter, que surgiu com a morte de George Floyd, continuam pelas ruas dos Estados Unidos e esta quinta-feira, dia 16, a cidade de Los Angeles foi palco de uma nova manifestação.

Entre os protestantes, encontravam-se as modelos Kaia Gerber e Cara Delevingne, duas vozes ativas na luta contra a discriminação, seja nas ruas ou nas respetivas redes sociais.

George Floyd foi estrangulado por um polícia, que o sufocou com o joelho no pescoço, no dia 25 de maio deste ano. Este trágico episódio ganhou eco por ter sido gravado e publicado nas redes sociais.

