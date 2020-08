Kacey Musgraves mostrou ao mundo que mantém uma boa relação com o agora ex-marido, Ruston Kelly. Isto porque o cantor completou 32 anos esta sexta-feira, 31 de julho, data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Espero que saibas o quão sortudo é o mundo por te ter, Ruston Kelly", começou por escrever a também cantora nas stories da sua página de Instagram, desejando de seguida um "feliz aniversário" ao antigo companheiro.

Uma mensagem que chega quatro semanas depois de terem revelado que o casamento de dois anos chegou ao fim.

De acordo com a revista People, esta não é primeira manifestação de carinho da cantora. No início do mês, Musgraves promoveu o trabalho do antigo companheiro ao partilhar, no Twitter, um link para a música de Kelly, 'Pressure', que será apresentada no próximo álbum, 'Shape & Destroy'.

