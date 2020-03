“Cristiano Ronaldo não treinou e permanece na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde”, pode ler-se no comunicado da ‘vecchia signora’, publicado algumas horas antes daquele no qual foi confirmado o caso positivo de Daniele Rugani, o primeiro jogador da Serie A a dar positivo pelo COVID-19.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Neste último comunicado divulgado no seu ‘site’ oficial, o clube de Turim revelou que o defesa está infetado com COVID-19, embora não apresente sintomas.

“O futebolista Daniele Rugani deu positivo no teste para o coronavírus COVID-19 e está atualmente assintomático. A Juventus já começou a ativar todos os procedimentos de isolamento estabelecidos por lei, incluindo todas as pessoas que estiveram em contacto com ele”, pode ler-se no comunicado.

O central internacional italiano, de 25 anos, está a cumprir a quinta temporada consecutiva nos octocampeões de Itália, sendo que esta época participou apenas em sete partidas, quatro das quais neste ano civil, diante de Udinese, Roma, Brescia e SPAL.

O Governo italiano decidiu, na segunda-feira, suspender de forma temporária o campeonato italiano de futebol, devido ao avanço significativo do Covid-19 em Itália, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, a seguir à China.

A decisão governamental, com efeitos imediatos, vai afetar, durante várias semanas, o campeonato italiano, que é liderado pela Juventus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou ontem a doença COVID-19 como pandemia, justificando a declaração com “níveis alarmantes de propagação e inação”.

A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

O Governo português decidiu suspender na terça-feira todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.