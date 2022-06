Justin Timberlake não ficou indiferente à agitação causada pelas imagens em que aparece a dançar durante um espetáculo, em Washington, no passado sábado.

Nas redes sociais está a circular um vídeo do cantor a dançar enquanto está no palco, tendo sido vários os internautas que brincaram com o momento.

Perante toda a agitação, o artista recorreu às stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira, para reagir ao vídeo viral no qual é o protagonista.

De bom humor, Justin Timberlake começou por dizer aos seguidores que queria pedir desculpa por dois motivos, apontado depois para os pés e acrescentando que teve uma "longa conversa com os dois".

"Talvez tenha sido por causa das calças caqui", brincou ainda, prometendo 'compensar' os fãs.

Veja na galeria a mensagem do cantor e ainda um dos vídeos que partilhou também nas stories da sua página de Instagram, onde brincam com a sua dança.

