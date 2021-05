Justin Bieber ignorou a controvérsia que surgiu a propósito do seu mais recente visual. O artista de 27 anos foi visto em público durante uma saída com a mulher, Hailey Bieber, continuando a usar as rastas que já tinha exibido anteriormente.

Note-se que da primeira vez que mostrou este look, Justin foi alvo de duras críticas sendo acusado várias vezes de apropriação cultural.

Contudo, conforme se pode ver, o cantor revelou-se indiferente à polémica e manteve as rastas.

Eis as fotografias:

Leia Também: Spice Girls querem gravar nova versão de 'Spice World: O Filme'