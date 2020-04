Justin Bieber tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter devido às revelações feitas no direto com o qual presenteou os seus fãs do Instagram esta quarta-feira.

O cantor admitiu, em conversa com os seus admiradores, que está entusiasmado com a ideia de ser pai em breve e confessou que os nomes das crianças até já estão escolhidos.

"Eu não posso contar, porque as pessoas vão copiar os meus nomes. Tenho os melhores nomes para crianças, confiem em mim! Os nomes dos meus filhos vão ser tão bons", disse, com um sorriso que transpareceu a sua felicidade ao falar sobre o tema.

Estará para breve a chegada do primeiro bebé do músico e da sua esposa, Hailey Baldwin Bieber?

Leia Também: Justin Bieber mostra-se muito feliz na companhia da mulher