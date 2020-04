Justin Bieber parece ter sido invadido pelas saudades na manhã deste domingo, dia 19. O cantor deixou as emoções falarem mais alto e resolveu publicamente assumir o quanto ainda sofre com a morte do amigo Kobe Bryant.

Na sua conta oficial de Instagram, o músico partilhou uma fotografia da estrela da NBA com a filha, Gianna, de 13 anos, que tal como ele morreu na sequência de um trágico acidente de helicóptero.

"Tenho saudades tuas", lamentou Bieber, que através de um emoji se mostrou de coração partido.

Recorde-se que Kobe Bryant, a sua filha e todos os que o acompanhavam no helicóptero morreram a 26 de janeiro de 2020. O basquetebolista deixou ainda outras três filhas: Natalia, Bianca e Capri Kobe, todas fruto do casamento com Vanessa Bryant.

