Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro, a taróloga Joana Dias, de maneira a dar as previsões astrológicas para o mês de fevereiro.

No caso da apresentadora, signo de Carneiro, são esperados tempos de "expansão", tanto para o bem, como para o mal.

"Está com Júpiter em cima. Os Carneiros que têm fogo estão com vontade de amor, com imenso carisma. Porquê? Porque estão com esse brilho de Júpiter. Os parceiros [dessas pessoas] podem estar um bocadinho ciumentos porque querem esse brilho para eles. Se estiverem sozinhos, é usar esse carisma", sublinha.

Entretanto, a taróloga destacou que Maria tomou uma boa decisão ao iniciar um desafio de 21 dias sem açúcar processado.

"Podes fazer retenção de líquidos nos tornozelos e na zona abdominal e Júpiter no teu signo pode te trazer uns quilinhos extra", completa.

Veja o momento.

