O jornalista esteve à conversa com a apresentadora do canal, entrevista que vai para o ar no próximo sábado, dia 30 de janeiro.

Depois de Manuela Moura Guedes ter 'regressado' à TVI para uma entrevista com Manuel Luís Goucha, foi a vez de Júlio Magalhães "voltar" à estação. O jornalista esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes, entrevista que vai para o ar no próximo sábado, dia 30 de janeiro, no programa 'Conta-me'. "Este sábado o Júlio Magalhães volta à TVI pelas mãos da Maria Cerqueira Gomes no 'Conta-me'. Gosto tanto do Juca. Da Maria também", escreveu Cristina Ferreira, destacando a novidade na sua página de Instagram. Notícia que chega depois de ter sido relatado que o jornalista deixou o cargo de direção no Porto Canal. Leia Também: Júlio Magalhães sai da direção e do Porto Canal Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever