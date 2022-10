Júlio Isidro é o protagonista da mais recente emissão do programa 'Conta-me'. O apresentador aceitou ser entrevistado por Maria Cerqueira Gomes, numa conversa franca e marca pela sinceridade.

"Eu era o patinho feio", diz o apresentador, que desde sempre brincou com a sua aparência física publicamente.

Consciente de que poderia não ser considerado bonito tendo em conta determinado padrões da sociedade, o comunicador diz lidar bem com a sua imagem mas mostra-se convicto de que esta pode ter sido um entrave em determinado momentos.

"Não tenho dúvidas nenhumas que é um entrave [em termos profissionais e não só] e creio que o entrave se vai agravando com o tempo, não em termos de televisão", defende, usando o exemplo de uma mulher bonita e outra feia, com as mesmas qualificações, responderem a um anúncio de emprego.

"É evidente que penso que há outros valores [a ter em conta]", refere, esperançoso de que existam espetadores interessados no ser humano que é.

Sobre o panorama atual da televisão portuguesa, o apresentador afirma: "Tenho rejeição a qualquer tipo de vedetismo, a pessoas que imaginam que são pessoas diferentes por darem a cara na televisão".

Para o apresentador, o panorama televisivo atual está "delapidado". Ainda que considere que existem "excelentes profissionais", lamenta que se tenha vindo a perder "a elegância" que sempre apreciou.

"Há uma libertinagem verbal que não me encanta", explica, preferindo não revelar os nomes a quem se refere.