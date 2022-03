Juliana Paes anunciou que deixará de fazer parte do elenco exclusivo da Globo após uma relação profissional de 21 anos.

A notícia foi dada pela próprio atriz brasileira, de 42 anos, na sua conta de Instagram.

"21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção", começa por referir.

"Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos", informa.

"Aproveito o ensejo para dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipas, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz! Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo", completa.

