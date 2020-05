Vestida a rigor, maquilhada, mesa posta com toalha branca e velas. Júlia Pinheiro preparou-se ao pormenor para este sábado, dia 30, assistir ao casamento de um casal amigo por via do YouTube, onde a cerimónia foi emitida em direto.

"Casamento online. Preparados, vestidos e felizes. Hoje vamos testemunhar o amor com a nova normalidade. Os noivos na igreja. Os convidados em casa. Enternecidos", escreveu a apresentadora na legenda de uma fotografia em que aparece na companhia do marido, Rui Pêgo.

"Aqui estamos nós. Um casal com trinta e cinco anos de casamento a testemunhar o amor. Parabéns, noivos e família.", acrescentou ainda numa outra publicação.

Clique na galeria e veja as imagens deste momento foi único na vida da apresentadora.

Leia Também: Júlia Pinheiro revela "indignação e revolta" em homenagem a Valentina