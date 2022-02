Na semana passada, Mariama revelou que tinha sido diagnosticada com um tumor maligno no estômago, através de uma publicação na sua conta de Instagram. A notícia gerou uma onda de amor e suporte à volta da apresentadora da SIC Caras, com várias figuras públicas a manifestarem-se.

Júlia Pinheiro foi uma das mais recentes. Recorrendo à mesma rede social, esta escreveu:

"Eu tenho uma relação muito 'quentinha' com a Mariama. O que está relacionado com a sua gigante capacidade de afeto. Foi a Mariama que me conquistou. E eu facilmente descobri que a Mariama é uma pessoa linda. Sinto uma enorme preocupação. Mas também uma grande esperança e confiança. Desejo todo o amor a esta força da natureza que é a Mariama".

