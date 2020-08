No Dia Mundial do Cão, Júlia Pinheiro resolveu partilhar com os seus seguidores a história que marca o "passado triste" do mais recente elemento da família: o cãozinho Blanco.

Blanco veio fazer companhia ao El Trufa, até aqui o único cão da família, e concretizar um desejo que há muito fazia parte dos objetivos da apresentadora e do marido, Rui Pêgo, o de "adotar um 'fiel amigo'" que precisasse de ajuda.

"Agora, que o Blanco se recompôs, partilho um pouco da sua história, do seu passado triste. O Blanco sofreu o abandono e a negligência. Chegou até nós num estado irreconhecível - com uma condição física que refletia o facto de comer apenas uma vez por semana. Era irrecusável - o Blanco precisava de um abrigo. E foi assim que nós desejámos torná-lo nosso, dar-lhe colo, teto, mimo, comida", conta Júlia, que abriu as portas de sua casa assim que tomou conhecimento da história do pequeno Blanco.

"Hoje não estou certa do seu aumento de peso. Só sei que, quando nos aproximamos, o Blanco está já em condições de derrubar-nos. De vitalidade e de entusiasmo genuíno, por fazermos parte da vida uns dos outros. E esta é a razão pela má qualidade da fotografia. Eu garanto que me esforço, mas mal me aproximo para captar a boa energia do Blanco, ele salta-me para cima. E o assunto fica arrumado. Não há fotografia que sobreviva a umas lambidelas. Este ano, finalmente, é um feliz Dia do Cão Blanco", completou o rosto das tardes da SIC.

Leia Também: Júlia Pinheiro e o marido constroem novo cantinho em casa